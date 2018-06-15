Посол России в Эстонии открыл обновленную памятную доску князю Горчакову

ТАЛЛИН, 15 июн — РИА Новости. Посол РФ в Эстонии Александр Петров в пятницу открыл обновленную памятную доску на доме в городе Хаапсалу, где родился великий государственный деятель России Александр Горчаков, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве.

Горчаков возглавил российскую дипломатию после поражения страны в Крымской войне и подписания Парижского мира (1856). Тогда Россия отказалась от участия во многих европейских делах, расширив активность в Америке и Азии. Горчаков пояснял, что "Россия не сердится, Россия сосредотачивается". В 1871 году Горчакову удалось отменить ограничительные статьи Парижского мира, а в 1877 году добиться нейтралитета европейских стран в русско-турецкой войне. Одноклассник поэтов Александра Пушкина, Антона Дельвига, Вильгельма Кюхельбекера, Ивана Пущина.

На новой гранитной доске с изображением Горчакова выбит текст: "Здесь 15 июня 1798 года родился Александр Михайлович Горчаков (1798-1883 гг.), министр иностранных дел и государственный канцлер России".

Позже в таллинском Центре русской культуры посол России открыл историческую выставку, посвященную 220-летию со дня рождения Горчакова, где представлены фотокопии уникальных исторических документов из архива внешней политики России.

"Для российской внешнеполитической службы, тем более для нас, кто непосредственно работает в МИД, личность Горчакова во многом является примером для подражания и для изучение его богатейшего опыта", — сказал Петров на открытии выставки.