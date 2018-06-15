Глава МИД Украины прокомментировал сообщения СМИ о словах Трампа по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Дональд Трамп не называл Крым российским. Об этом он рассказал порталу LB.ua.

По словам главы украинского МИД, слова Трампа были "вырваны из контекста". Климкин отметил, что американский президент действительно спрашивал, говорят ли крымчане на русском языке.

"Мы очень детально объяснили, как это осуществляется", — добавил украинский министр.

Климкин также призвал СМИ "не раскручивать" слова, сказанные Трампом "во время ужина".

Ранее BuzzFeed News, сославшись на дипломатический источник, сообщил о высказываниях Трампа по поводу Крыма. По данным портала, президент заявил лидерам G7, что полуостров принадлежит России, так как все его жители говорят по-русски.