СБУ подозревает фигуранта "дела Бабченко" в подготовке теракта

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает фигуранта дела о "покушении" на российского журналиста Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника в организации и подготовке терактов, заявил в пятницу на брифинге заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.
"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович… Пивоварнику сообщено о подозрении в… организации и подготовки теракта", — заявил Тиводар.
По его словам, Пивоварник является совладельцем фирмы "Киевская консалтинговая группа", в настоящее время скрывается от следствия.
Также Тиводар заявил, что СБУ задержала гражданина Украины, который якобы готовил группу людей для совершения терактов на Украине. Силовики подозревают его в организации терактов и незаконном обращении с оружием.
Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца. Цымбалюк проходит по делу в статусе свидетеля, так как во время спецоперации сотрудничал с СБ Украины.