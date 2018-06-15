СБУ подозревает фигуранта "дела Бабченко" в подготовке теракта

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает фигуранта дела о "покушении" на российского журналиста Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника в организации и подготовке терактов, заявил в пятницу на брифинге заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

Ранее суд в Киеве арестовал на два месяца украинца Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на Бабченко.

"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович… Пивоварнику сообщено о подозрении в… организации и подготовки теракта", — заявил Тиводар.

По его словам, Пивоварник является совладельцем фирмы "Киевская консалтинговая группа", в настоящее время скрывается от следствия.

Также Тиводар заявил, что СБУ задержала гражданина Украины, который якобы готовил группу людей для совершения терактов на Украине. Силовики подозревают его в организации терактов и незаконном обращении с оружием.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца. Цымбалюк проходит по делу в статусе свидетеля, так как во время спецоперации сотрудничал с СБ Украины.