Трамп назвал Коми преступником

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми является преступником.

По словам Трампа, Коми "совершил преступление". При этом он не стал отвечать на вопрос, должен ли экс-глава ФБР оказаться в тюрьме. Президент Штатов также подверг критике доклад минюста США, назвав его "неправильным и абсолютно предвзятым".

Доклад министерства юстиции США раскритиковал Коми за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Коми нарушил субординацию в структуре минюста, самостоятельно прекратив расследование против Клинтон, и допустил "просчет", возобновив расследование за несколько дней до выборов, говорится в докладе. Однако политической предвзятости в действиях Коми обнаружено не было.

Кроме того, Коми, как и Клинтон, в отношении которой он вел расследование, использовал частную электронную почту для служебных дел, говорится в докладе.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

При этом Клинтон винит Коми в том, что она проиграла выборы, а Трамп считает, что Коми, напротив, действовал в интересах Клинтон. Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против Клинтон.