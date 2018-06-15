Трамп назвал Коми преступником

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми является преступником.
Доклад министерства юстиции США раскритиковал Коми за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Коми нарушил субординацию в структуре минюста, самостоятельно прекратив расследование против Клинтон, и допустил "просчет", возобновив расследование за несколько дней до выборов, говорится в докладе. Однако политической предвзятости в действиях Коми обнаружено не было.
Кроме того, Коми, как и Клинтон, в отношении которой он вел расследование, использовал частную электронную почту для служебных дел, говорится в докладе.
При этом Клинтон винит Коми в том, что она проиграла выборы, а Трамп считает, что Коми, напротив, действовал в интересах Клинтон. Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против Клинтон.