Эрдоган вновь призвал реформировать Совбез ООН

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь призвал к реформированию структуры ООН, назвав несправедливой систему формирования ее Совбеза.

"Судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза",- заявил Эрдоган, выступая на предвыборном митинге в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu

По словам турецкого лидера, все государства мира должны иметь возможность участвовать в работе СБ ООН. Президент Турции добавил, что проблемы в деятельности ООН не позволяют организации противостоять насущным проблемам, в том числе "политике террора, проводимой Израилем на оккупированных землях Палестины".

Ранее Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа. Голосование состоялось в ходе возобновленной 10-й специальной сессии ГА.