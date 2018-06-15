СМИ рассказали о новом оружии на российских военных кораблях

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американский портал War is Boring, специализирующийся на статьях о разработках в военной сфере, рассказал о российском модульном оружии, которым в скором времени оснастят корабли ВМФ.

По словам автора статьи, на фоне санкций и сокращения военного бюджета Москва ищет более дешевые и легкие способы снабжать свои корабли современными видами вооружения, в частности ракетными контейнерными комплексами Club-K. Подобные виды оружия легко могут превратить гражданский корабль в военный, и Россия отличается передовыми разработками в этой области, в том числе в сфере противолодочного и противовоздушного вооружения.

Автор отмечает, что Москва нуждается в быстрой и легкой перевозке оборудования между различными флотами: Черноморским, Балтийским, Северным и Тихоокеанским. По его мнению, железнодорожное сообщение эту проблему не решает, в отличие от гражданских кораблей, которые могут превратиться в плавучие ракетные платформы и перебрасывать оружие с одного флота на другой в случае необходимости.

Кроме того, оружие типа Club-K можно установить и на современные легкие суда, например патрульные корабли проекта 22160, на которых как раз достаточно места для размещения контейнеров. Таким образом, небольшой корвет может по мощи превзойти американский боевой корабль Littoral, уточняют авторы.

"Сейчас, если класс судна известен, можно довольно легко определить его возможности. В будущем, с появлением универсальных пусковых контейнеров, <….> для того, чтобы выяснить, чем оборудован корабль в тот или иной момент времени, понадобится чрезвычайно точная и непрерывная работа разведки", — отметили в Центре зарубежных военных исследований США.