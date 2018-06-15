Трамп сообщил, что в воскресенье "позвонит в Северную Корею"

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен в воскресенье провести телефонный разговор с КНДР.
В ходе эфира на телеканала Fox News президента спросили, как он намерен отметить предстоящий День отца, который в США отмечается в ближайшее воскресенье.
"Я буду работать. Я буду звонить в Северную Корею", — сказал Трамп.
"Я буду говорить с людьми в Северной Кореи, я буду говорить с моими людьми, которые в Северной Корее", — сказал президент позднее в беседе с журналистами, не уточнив, с кем именно он намерен пообщаться.
Он добавил, что в пятницу ему позвонит президент Франции Эммануэль Макрон, с которым он намерен обсудить вопросы торговли США и ЕС.