Трамп сообщил, что в воскресенье "позвонит в Северную Корею"

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен в воскресенье провести телефонный разговор с КНДР.

В ходе эфира на телеканала Fox News президента спросили, как он намерен отметить предстоящий День отца, который в США отмечается в ближайшее воскресенье.

"Я буду работать. Я буду звонить в Северную Корею", — сказал Трамп.

"Я буду говорить с людьми в Северной Кореи, я буду говорить с моими людьми, которые в Северной Корее", — сказал президент позднее в беседе с журналистами, не уточнив, с кем именно он намерен пообщаться.

Говоря о своих отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Трамп отметил, что они хорошие и "это очень важно". "Теперь я могу позвонить ему и сказать: "У нас есть проблемы". Я дал ему прямой номер, и он может позвонить без проблем, а я ему. Мы на связи и это хорошо", — отметил глава государства.

Он добавил, что в пятницу ему позвонит президент Франции Эммануэль Макрон, с которым он намерен обсудить вопросы торговли США и ЕС.