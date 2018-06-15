Учения стран НАТО Saber Strike завершились на территории Эстонии

ТАЛЛИН, 15 июн — РИА Новости. Международные учения стран НАТО и союзников альянса Saber Strike 2018 в пятницу завершились на территории Эстонии, сообщила пресс-служба Сил обороны республики.

Saber Strike ("Удар сабли") — ежегодные крупномасштабные учения, которые проводят Европейские сухопутные войска США. В этом году в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в учениях участвует в общей сложности около 18 тысяч военнослужащих. Учения проходили с 3 по 15 июня, в Эстонии в них были задействованы более 2 тысяч военнослужащих эстонских Сил обороны, а также военные из стран НАТО.

"В дополнение к обычным упражнениям на уровне рот у нас впервые появилась возможность проводить тактические тренировки на уровне батальонных командных пунктов, что означает участие батальонных штабов в реальных действиях на ландшафте в соответствии с тактической ситуацией",- цитирует пресс-служба командира Первой пехотной бригады Сил обороны, полковника Вейко-Велло Пальма.

Как сообщают эстонские военные, на территории Эстонии в Saber Strike приняли участие военные Первой пехотной бригады Сил обороны, дислоцированные в Эстонии военнослужащие международного батальона НАТО, рота военной полиции США и саперной части оборонительных сил Финляндии.

В ходе учений воздушную поддержку наземным силам оказывали истребители F-16, стратегические бомбардировщики B-1B, штурмовики A-10 ВВС США, британские вертолеты Wildcat и вертолеты Сил обороны Эстонии Robinson R-44.