Трамп заявил, что между ним и Ким Чен Ыном возникла "хорошая химия"

16:0515.06.2018
(обновлено: 16:09 15.06.2018)
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном теперь существует "хорошая химия".
"Между нами возникла хорошая химия", — сказал Трамп. По его словам, теперь у него "фантастичные отношения" с КНДР.
Американский президент также повторил, что денуклеаризация КНДР начнется очень скоро.
Ранее Трамп столкнулся с серьезной критикой за то, что он поприветствовал северокорейского военного. История произошла в рамках саммита Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
По словам американского президента, он просто "выразил уважение генералу".
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Южнокорейская газета "Чунан Ильбо"
со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. В настоящий момент между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.
Ранее КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом Дональд Трамп в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.