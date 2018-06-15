Турция хочет очистить горы Кандиль в северном Ираке от РПК

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Турецкие военные очистят район гор Кандиль на севере Ирака от членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Мы неоднократно говорили, что Кандиль – это гнездо террористической организации, откуда она пытается наладить связи с зарубежными странами. Наши военные успешно справляются с этой организацией, остался только Кандиль, и его очередь пришла. После его зачистки борьба с терроризмом будет продолжаться намного успешнее, и те, кто поддерживает РПК, получат новый удар. Эти операции с точки зрения наших возможностей не представляют сложности. Турция наконец избавится от этих бед, это принесет покой на восток и юго-восток нашей страны", — цитирует Сойлу телеканал A24.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.