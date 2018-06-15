Адвокат Вышинского рассказал об условиях содержания журналиста

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Условий содержания руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не улучшились, заявил телеканалу RT его адвокат Андрей Доманский.
Комментируя заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что условия содержания журналиста соответствуют нормам, адвокат отметил, что речь идет о принятых на Украине стандартах.
Доманский отметил, что состояние Вышинского остается удовлетворительным.
"Однако если сравнивать его с моментом, когда он был задержан, и на сегодняшний день, конечно, есть значительные ухудшения", — добавил юрист.
По мнению адвоката, ухудшение самочувствия его подзащитного связано с тем, что Вышинскому сложно соблюдать рекомендованную врачами диету.
Доманский также заявил, что защита обжалует арест имущества Вышинского.
Дело Кирилла Вышинского
Владимир Путин назвал ситуацию "абсолютно беспрецедентной". МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.