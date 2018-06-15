Адвокат Вышинского рассказал об условиях содержания журналиста

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Условий содержания руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не улучшились, заявил телеканалу RT его адвокат Андрей Доманский.

По словам юриста, с журналистом "обращаются так же, как и с другими". При этом защита Вышинского не получала от него заявлений о каком-либо психологическом давлении.

Комментируя заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что условия содержания журналиста соответствуют нормам, адвокат отметил, что речь идет о принятых на Украине стандартах.

Доманский отметил, что состояние Вышинского остается удовлетворительным.

"Однако если сравнивать его с моментом, когда он был задержан, и на сегодняшний день, конечно, есть значительные ухудшения", — добавил юрист.

По мнению адвоката, ухудшение самочувствия его подзащитного связано с тем, что Вышинскому сложно соблюдать рекомендованную врачами диету.

Доманский также заявил, что защита обжалует арест имущества Вышинского.

Дело Кирилла Вышинского

В мае украинские власти начали уголовное преследование Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию "абсолютно беспрецедентной". МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.