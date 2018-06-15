МИД Украины назвал сообщения СМИ о словах Трампа по Крыму "сплетнями"

МОСКВА, 15 июн — РИА. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала информацию о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским. Об этом сообщает "112".
"Мы никогда не реагируем на сплетни", — добавила она.
Ранее портал BuzzFeed News, сославшись на дипломатический источник, сообщил о высказыванихя Трампа по поводу Крыма.
По данным журналистов, президент заявил лидерам "Большой семерки", что полуостров принадлежит России, так как все его жители говорят по-русски. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать данную информацию.