МИД Украины назвал сообщения СМИ о словах Трампа по Крыму "сплетнями"

МОСКВА, 15 июн — РИА. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала информацию о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским. Об этом сообщает "112".

Беца отметила, что Киев не будет высказывать свою позицию по этому вопросу, сославшись на то, что в Белом доме также отказались комментировать подобные сообщения СМИ.

"Мы никогда не реагируем на сплетни", — добавила она.

Ранее портал BuzzFeed News, сославшись на дипломатический источник, сообщил о высказыванихя Трампа по поводу Крыма.

По данным журналистов, президент заявил лидерам "Большой семерки", что полуостров принадлежит России, так как все его жители говорят по-русски. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать данную информацию.