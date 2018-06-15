В Томске после массового ДТП госпитализировали шесть человек

КРАСНОЯРСК, 15 июн — РИА Новости. Тринадцать человек обратились за медицинской помощью, шесть из них были госпитализированы после массового ДТП в Томске, где КамАЗ с щебнем въехал на большой скорости в стоящие перед ним автомобили и перевернулся, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Томской области.

Как сообщили "Вести.Новосибирск", участниками массового ДТП с перевернувшимся грузовиком стали около 15 машин. В социальных сетях появилось видео, где грузовик на большой скорости влетает во впереди стоящие автомобили и переворачивается. По информации ряда местных СМИ, у КамАЗа отказали тормоза, однако в аварии никто не погиб.

"За помощью к медикам обратились тринадцать человек, шесть из них были госпитализированы, в том числе один трехлетний ребенок, семь человек получили разовую медицинскую помощь на месте. Ребенок был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 2, он находится в удовлетворительном состоянии. Остальных пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи", — сообщается в официальном Telegram-канале департамента здравоохранения региона "Область здоровья".

По словам главврача больницы Олега Попадейкина, к утру состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.