Захарова назвала вбросом сообщения о связях итальянской "Лиги" с Россией

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сообщения о якобы связях итальянской партии "Лига" с Россией являются вбросом провокатора Джорджа Сороса, Рим и Москва настроены дальше развивать сотрудничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова на брифинге в пятницу назвала "вбросами" сообщения о якобы вмешательстве Москвы в дела других стран. Тему о якобы связях между итальянской партией "Лига" и РФ запустил, по словам Захаровой, американский миллиардер Сорос, "имя которого давно уже ассоциируется с международными скандалами и провокациями".

"Это очередная фальшивка. Видимо, ее целью было вновь припугнуть Европу мифом о длинной руке Москвы – наборы этих клише вы знаете (а также), подорвать дружескую атмосферу российско-итальянских отношений, заодно и бросить тень на сформированное… в результате демократических выборов новое коалиционное правительство Италии", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, представители деловых и общественных кругов и в Риме, и в Москве пришли к консенсусу о необходимости развития сотрудничества стран. "Именно этой объективной реальностью Москва и далее будет руководствоваться в выстраивании двустороннего диалога с Римом", — резюмировала представитель МИД.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте, выступая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Канаде, заявил, что Италия будет работать над снятием санкций в отношении России, однако это не произойдет в ближайшей перспективе. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и выступает в качестве основного игрока в нынешнем геополитическом контексте, поэтому Италия не может "абстрагироваться от диалога с Россией", будучи к нему "чувствительной".

Новое правительство Италии закрепило необходимость отмены санкций в отношении РФ в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием нового кабинета министров. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)". В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.