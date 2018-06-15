Чайка пообещал, что Россия не даст Браудеру "спать спокойно"

Калуга, 15 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка пообещал, что Россия "не даст спокойно спать" инвестору Уильяму Браудеру, заочно осужденному в России за неуплату налогов.
В конце мая Браудер был задержан в Мадриде по ордеру Интерпола. Позже в Национальной полиции Испании заявили, что финансиста отпустили после проверки, поскольку документ не имел надлежащей юридической силы. При этом сам Интерпол заявил, что никогда не выдавал такого ордера.
Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.
В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.