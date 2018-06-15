Чайка пообещал, что Россия не даст Браудеру "спать спокойно"

Калуга, 15 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка пообещал, что Россия "не даст спокойно спать" инвестору Уильяму Браудеру, заочно осужденному в России за неуплату налогов.

"Мы полагаем, что Интерпол находиться должен вне политики, они должны выполнять то, что они должны выполнять — это розыск преступника. Браудер — преступник, очевидно для всех, у нас уже и приговор, вступивший в законную силу в РФ, существует. Я думаю, в ближайшие время более мощные ходы на международной арене будут сделаны со стороны РФ. Мы спать спокойно Браудеру не дадим", — сказал Чайка, отвечая на вопрос РИА Новости.

В конце мая Браудер был задержан в Мадриде по ордеру Интерпола. Позже в Национальной полиции Испании заявили, что финансиста отпустили после проверки, поскольку документ не имел надлежащей юридической силы. При этом сам Интерпол заявил, что никогда не выдавал такого ордера.

По словам утверждению Браудера, Россия рассылала уведомления о его аресте через систему Интерпола, но в обход его контрольных инстанций. Как это возможно, не уточняется.

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.