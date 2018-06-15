В Испании задержали отправителей "нигерийских писем"

МАДРИД, 15 июн — РИА Новости. Испанская полиция обезвредила преступную группировку отправителей мошеннических сообщений, так называемых "нигерийских писем", жертвами которой стали жители 17 стран, в том числе России.
Лидеры группировки базировались в Нигерии, один — в Малаге, остальные члены группировки — также граждане Нигерии — жили в разных городах Испании.
Операция Hifi проходила в три этапа, всего задержаны 48 человек, расследование ведется в отношении еще 13. На последней стадии операции в Мадриде, Мурсии и Малаге были задержаны десять человек.
Жертвами таких писем стали как минимум 40 человек из 17 стран: Японии, США, Словении, России, Польши, Ливии, Великобритании, Канады, Италии, Швеции, Франции, Швейцарии, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Бразилии и Китая. В основном, речь идет об обеспеченных людях. Полиция выясняет, есть ли другие пострадавшие.
Своих жертв члены организации находили через социальные сети, внимательно изучая их профили и используя индивидуальный подход — просьба могла быть отправлена от имени друга, либо речь шла о наследстве или выигрыше.
Как только мошенники получали ответ, они просили заплатить небольшую сумму, чтобы передать деньги. Эта сумма якобы была нужна для оплаты таможенных сборов, адвокатов, нотариуса, налогов и так далее.
Если человек выплачивал несколько сумм, ничего не получал и начинал что-то подозревать, ему предлагали приехать в Испанию, чтобы лично убедиться в наличии причитающейся ему крупной суммы. Если жертва действительно решалась на такую поездку, его встречали в аэропорту и отводили в офис, демонстрируя деньги и фальшивые документы.
Операция проводилась при содействии Интерпола.