В Испании задержали отправителей "нигерийских писем"

МАДРИД, 15 июн — РИА Новости. Испанская полиция обезвредила преступную группировку отправителей мошеннических сообщений, так называемых "нигерийских писем", жертвами которой стали жители 17 стран, в том числе России.

Ущерб от их махинаций оценивается минимум в 6 миллионов евро, говорится в сообщении Национальной полиции Испании.

Лидеры группировки базировались в Нигерии, один — в Малаге, остальные члены группировки — также граждане Нигерии — жили в разных городах Испании.

Операция Hifi проходила в три этапа, всего задержаны 48 человек, расследование ведется в отношении еще 13. На последней стадии операции в Мадриде, Мурсии и Малаге были задержаны десять человек.

Жертвами таких писем стали как минимум 40 человек из 17 стран: Японии, США, Словении, России, Польши, Ливии, Великобритании, Канады, Италии, Швеции, Франции, Швейцарии, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Бразилии и Китая. В основном, речь идет об обеспеченных людях. Полиция выясняет, есть ли другие пострадавшие.

Расследование началось после обращения в правоохранительные органы гражданина Германии, который получил письмо от некого "американского военного", просившего о небольшом финансовом вложении, чтобы переправить большую сумму денег из Афганистана.

Своих жертв члены организации находили через социальные сети, внимательно изучая их профили и используя индивидуальный подход — просьба могла быть отправлена от имени друга, либо речь шла о наследстве или выигрыше.

Как только мошенники получали ответ, они просили заплатить небольшую сумму, чтобы передать деньги. Эта сумма якобы была нужна для оплаты таможенных сборов, адвокатов, нотариуса, налогов и так далее.

Если человек выплачивал несколько сумм, ничего не получал и начинал что-то подозревать, ему предлагали приехать в Испанию, чтобы лично убедиться в наличии причитающейся ему крупной суммы. Если жертва действительно решалась на такую поездку, его встречали в аэропорту и отводили в офис, демонстрируя деньги и фальшивые документы.

Операция проводилась при содействии Интерпола.