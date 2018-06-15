Около 5 тысяч человек примут участие в "Марше равенства" в Киеве

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Около 5 тысяч человек примут участие в "Марше равенства", запланированного в воскресенье в Киеве, общественный порядок будут обеспечивать около 5 тысяч правоохранителей, сообщил на брифинге в пятницу первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества запланирован в центре Киева на 17 июня. Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова попросила полицию и киевское руководство обеспечить порядок в ходе мероприятия.

"Ожидается количество (людей – ред.), которые будут принимать участие – около 5 тысяч. Безусловно, что соответствующее количество правоохранителей МВД будет около 5 тысяч", — сказал Яровой на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

При этом он отметил, что в ведомстве определятся с количеством правоохранителей, которые непосредственно будут сопровождать участников марша, исходя их ситуации. Также полиция перекроет несколько улиц по пути их следования.

По его словам, предусматривается работа в воскресенье спецподрозделений, следственно-оперативных групп и "полиции диалога" — подразделения Нацполиции, созданного для коммуникации с нарушителями. Яровой сообщил, что на воскресенье есть заявка только на "марш равенства", но правоохранители проводят работу с представителями радикальных организаций, чтобы не допустить возможных провокаций.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.