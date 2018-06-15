У Мертвого моря произошла утечка опасных химикатов

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Израильская полиция сообщила об утечке опасных химических веществ на одном из заводов в районе Мертвого моря и рекомендовала жителям близлежащих селений оставаться в своих домах.

Инструкция распространяется, в частности, на населенный пункт Неве-Зоар, рядом с которым расположен кластер гостиниц. Правоохранительные органы также перекрыли несколько участков автотрассы, проходящей по побережью.

"В связи с утечкой опасных веществ на заводе у Мертвого моря несколько участков шоссе 90 закрыты для движения… Жителям Неот-Хакикар и Неве-Зоар рекомендуется оставаться в домах", — говорится в пресс-релизе.

Новостной интернет-ресурс "Уай-нет" пишет, что речь идет об утечке брома из 18-тонной емкости.