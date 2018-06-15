Вьетнам осудил размещение китайских ракетных установок на спорных островах

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Вьетнама осудило размещение китайских ракетных установок на Парасельских островах в Южно-Китайском море, требует немедленно вывести военную технику со спорной территории, пишет газета VnExpress.

Ранее компания ImageSat International (ISI) сообщила об исчезновении ракетных установок на острове Вуди из архипелага Парасельских островов, на их месте на спутниковых снимках был виден только пустой песок. Позднее стало известно, что несколько китайских ракетных установок снова размещены на одном из спорных островов.

"Вьетнам требует от Китая немедленно положить конец этим неправомерным действиям и вывести военную технику, которая была незаконно размещена на вьетнамских островах Хоангша (местное название Парасельских островов — ред.)", — говорится в заявлении представителя МИД страны Ле Тхи Тху Ханг.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве "свободного судоходства" в регионе.