В ЛНР за неделю из-за обстрелов ранен один мирный житель

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Один мирный житель был ранен в результате обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее он заявил, что украинские силовики более 20 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.

По словам Марочко, накануне вечером силовики "из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли населенный пункт Кировск, в результате чего ранения получила женщина 1977 года рождения".

Он сообщил, что за неделю в результате обстрелов получил повреждение детский сад в населенном пункте Донецкий, а также дома и хозпостройки в Кировске, Донецком и Голубовском.

"Кроме того, в 100 метрах от средней образовательной школы (в Донецком — ред.) разорвался 122-миллиметровый артиллерийский снаряд… Только по счастливой случайности жертв удалось избежать", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

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