Пашинян предупредил мафиози, чтобы не "косили под революцию"

ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не допустит, чтобы символы революции использовались криминальными элементами.

"Неприемлемо, чтобы криминальные элементы оскверняли символы "революции добра и согласия" и использовали в мафиозных войнах. Не позволим", — цитирует слова премьера Sputnik Армения

Ранее в Эчмиадзине прошел митинг (с фотографиями Пашиняна и другой символикой "бархатной революции") против действующего мэра Карена Григоряна (сын депутата от Республиканской партии Манвела Григоряна), который является негласным "феодалом" области.

По данным СМИ, митинг был организован криминальным авторитетом Артуром Асатряном (Дон Пипо). Журналистам сам Асатрян, присутствующий на митинге, заявил, что "желает восстановления справедливости в городе".

По его словам, на должность мэра он не претендует.

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