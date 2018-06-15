Напавший на прохожих в Финляндии марокканец получил пожизненный срок

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн — РИА Новости. Марокканца Абдеррахмана Буанана, который в августе 2017 года напал с ножом на прохожих в финском Турку, приговорили к пожизненному тюремному заключению, сообщили в пятницу в окружном суде Юго-Западной Финляндии.

"Удовлетворить требование прокуратуры", — говорится в решении суда. Трансляцию судебного заседания ведут многочисленные финские СМИ.

Генеральная прокуратура Финляндии требовала пожизненного заключения, обвинив Буанана в двух убийствах и восьми покушениях на убийство с террористической целью. По словам заместителя генпрокурора Райи Тойвиайнен, намерением марокканца было "вызвать сильный страх среди населения".

Как рассказала РИА Новости старший специалист финского минюста Анни Карнаранта, средний срок пожизненного заключения в Финляндии в 2016 году составлял 14 лет, а в 2017 году — 14 лет и шесть месяцев. В настоящее время пожизненное заключение состоит из тюремного заключения в закрытой тюрьме и контролируемого условно-досрочного освобождения или полного условно-досрочного освобождения.

В опросе социологической службы компании Kantar-TNS, проведенном 22 мая, большинство жителей Финляндии высказались за ужесточение наказания за тяжкие и насильственные преступления.

Полиция ранее сообщала, что Буанан радикализировался за три месяца до нападения, основным мотивом стала месть за действия войск западной коалиции в сирийской Ракке. В материалах дела более 1,4 тысячи страниц.

Нападение с ножом произошло 18 августа 2017 года на торговой площади Турку. Главным подозреваемым был гражданин Марокко 1994 года рождения Абдеррахман Буанан. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Буанан прибыл в Финляндию из Швеции, где ему было отказано в предоставлении убежища.