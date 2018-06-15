Россия выступила за скорейшую отмену односторонних санкций против КНДР

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва выступает за скорейшую отмену всех односторонних санкций в отношении КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выступаем за скорейшую отмену всех подобных односторонних рестрикций, в особенности — так называемых вторичных санкций экстерриториального действия", — отметила Захарова.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Южная Корея, Япония и Китай признали важным сохранить действующий санкционный режим против КНДР до полной денуклеаризации Корейского полуострова.