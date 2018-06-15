Россия выступила за скорейшую отмену односторонних санкций против КНДР

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 15 июня 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 15 июня 2018

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва выступает за скорейшую отмену всех односторонних санкций в отношении КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается автономных санкций против КНДР, которые введены рядом государств в обход и даже сверх санкций Совета безопасности ООН, то наше отношение хорошо известно — оно отрицательное", — сказала она на брифинге в Москве.

"Выступаем за скорейшую отмену всех подобных односторонних рестрикций, в особенности — так называемых вторичных санкций экстерриториального действия", — отметила Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Южная Корея, Япония и Китай признали важным сохранить действующий санкционный режим против КНДР до полной денуклеаризации Корейского полуострова.