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Экс-премьер Литвы заподозрил правительство страны в подчинении "Росатому"

13:0915.06.2018
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© РИА Новости / Надежда КульбинеПерейти в фотобанкОдна из улиц старого города в Вильнюсе. Архивное фотоОдна из улиц старого города в Вильнюсе. Архивное фото
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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ВИЛЬНЮС, 15 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр и экс-лидер партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Андрюс Кубилюс считает, что действующим правительством Саулюса Сквернялиса может "руководить" российская госкорпорация "Росатом", сообщает Sputnik Литва.

Строительство Белорусской АЭС в Островце. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Как утверждает Кубилюс, на фоне заявлений властей о выходе республики из БРЭЛЛ, синхронизации с европейскими энергосистемами, а также утверждений об "опасности" строящейся под Островцом Белорусской АЭС и готовности помещать экспорту этой энергии в ЕС Литва в действительности укрепляет линии электропередачи с белорусской стороной.

Внимание политика привлекла программа Savaitės Panoramos ("Недельная панорама") на канале LRT о "странных" литовских энергетических проектах, за которыми, как считает Кубилюс, "можно подозревать, что за ними торчат уши БелАЭС".

После этого Минэнерго балтийской республики осудило спекуляции на тему того, что проект реконструкции сети электропередачи северо-восточной части Литвы может быть использован для экспорта энергии с БелАЭС, и подчеркнуло, что работы ведутся для перекрытия доступа.

Однако такие комментарии Кубилюс считает недостаточными, несмотря на то, что проект предусматривает модернизацию электрораспределительных устройств в Утене и Висагинасе и отсоединение действующей магистральной линии в Белоруссию.

"Еще две ныне действующие линии будут оставлены, и они будут присоединены к модернизуемым распределительным устройствам. Стоит отметить, что этот проект планируется закончить весной 2021 года, после того как согласно планам уже должна начать работу Белорусская АЭС", — написал политик на своей странице в Facebook.

Речь идет о линиях, идущих из Островца в Игналину. Как отмечает Кубилюс, в Литве по-прежнему работают "две мощные линии в Восточную Литву из Гродно и Молодечно, а все страны Прибалтики с Россией соединяет еще множество линий разной мощности".

По утверждению экс-премьера, намерение правительства оставить линии ничем не обосновано, а сами они нужны "только самой Белорусской АЭС, которую строит "Росатом".

Вид Вильнюса. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio
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"Кто знает, может, "Росатом" оказывает влияние и на сегодняшние проекты строительства распределительных устройств в Литве", — заявил Кубилюс.

Кубилюс известен своими антироссийскими высказываниями и входит в партию консерваторов, находящуюся в оппозиции к правящей партии "Союз крестьян и зеленых", представителем которой является действующий премьер Саулюс Сквернялис.

Ранее стало известно, что Кубилюс скрывал связи с Белоруссией, находясь в комиссии по процессу импичмента депутату Артурасу Скарджюсу, которого подозревают в контактах с белорусским и российским бизнесом.

По мнению ряда экспертов, упоминания "Росатома" литовские политики используют, чтобы скрыть крупные коррупционные скандалы с участием высоких руководителей страны. По версии президента Центра социальных и политических исследований, члена Общественной палаты России Георгия Федорова, США и другие западные страны выступают против доминирования России на рынке атомной энергетики и с помощью Литвы пытаются подорвать авторитет российской корпорации.

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