В Каунасе избили пьяного американского военного

Американские военные во время учений Saber Strike 2018 в Литве. 14 июня 2018

Американские военные во время учений Saber Strike 2018 в Литве. 14 июня 2018

ВИЛЬНЮС, 15 июн — РИА Новости. Конфликт между нетрезвыми гражданами Азербайджана и военнослужащим США произошел в ночь пятницы в центре Каунаса, во время драки пострадал американский военный, сообщает пресс-служба комиссариата полиции Каунасского округа.

"Около 2 часов ночи (время совпадает с мск) 15 июня в Каунасе на аллее Лайсвес возник конфликт между двумя нетрезвыми гражданами Азербайджана и военнослужащим США, во время которого пострадал американский военный", — говорится в сообщении.

По данным полиции, граждане Азербайджана находились в нетрезвом состоянии (1,09 и 1,44 промилле алкоголя), военнослужащий США также был не трезв (2,14 промилле). Как отмечается, конфликт возник не во время службы, американский военный находился без униформы.

"Во время драки один из граждан Азербайджана ударил кулаком в лицо военнослужащему США, который, после осмотра медиков в связи с повреждениями лица проходит амбулаторное лечение", — добавляет полиция.

По ее данным, гражданин Азербайджана отправлен в арестантскую, обстоятельства инцидента расследуются.

В Литве с 3 по 15 июня проходят международные учения Saber Strike ("Удар сабли") с участием сухопутных войск США. За это время в Литве произошло три инцидента с участием военнослужащих НАТО.

Седьмого июня литовское Минобороны сообщало, что четыре бронетранспортера Stryker при движении в колонне столкнулись в Литве, пострадали 13 американских военных, девятого июня американский бронетранспортер Stryker в литовском городе Казлу-Руда съехал в кювет и врезался в дерево, пострадал один американский солдат, 11 июня во время ДТП перевернулся армейский внедорожник с двумя военнослужащими НАТО.

Saber Strike ("Удар сабли") — ежегодные крупномасштабные учения, которые проводят европейские сухопутные войска США. В этом году в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в маневрах, которые продлятся до 15 июня, участвуют в общей сложности около 18 тысяч военнослужащих.