Песков прокомментировал возможное восстановление "большой восьмерки"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Формат G20 является наиболее релевантным, поскольку в него входят лидеры крупнейших мировых экономик, при этом Россия будет рада вести диалог с представителями формата G7, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он сказал, что Россия не была инициатором прекращения такого формата как "восьмерка", но президент Путин всегда будет рад видеть лидеров этой "семерки" у себя в гостях и продолжить с ними диалог", — заявил Песков журналистам.
По его словам, при этом наиболее приоритетным стоит считать формат G20.
"Но в целом гораздо более релевантным считается формат "двадцатки", где вместе за одним столом встречаются лидеры тех стран, которые являются крупнейшими экономиками мира", — подчеркнул Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что Россия должна вернуться в "большую восьмерку".
Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.