Песков прокомментировал возможное восстановление "большой восьмерки"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Формат G20 является наиболее релевантным, поскольку в него входят лидеры крупнейших мировых экономик, при этом Россия будет рада вести диалог с представителями формата G7, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков, ранее Владимир Путин однозначно высказался относительно восстановления формата "восьмерки".

"Он сказал, что Россия не была инициатором прекращения такого формата как "восьмерка", но президент Путин всегда будет рад видеть лидеров этой "семерки" у себя в гостях и продолжить с ними диалог", — заявил Песков журналистам.

По его словам, при этом наиболее приоритетным стоит считать формат G20.

"Но в целом гораздо более релевантным считается формат "двадцатки", где вместе за одним столом встречаются лидеры тех стран, которые являются крупнейшими экономиками мира", — подчеркнул Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что Россия должна вернуться в "большую восьмерку".

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.