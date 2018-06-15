В Кремле прокомментировали встречу Алиева и Пашиняна

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Встреча премьер-министра Армении Николы Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была первым знакомством, о дальнейших контактах говорить преждевременно, заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно об этом говорить, это было абсолютно первое знакомство. Поэтому пока преждевременно говорить о каком-то продолжении", — сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли рассчитывать на встречу в трехстороннем или двустороннем формате.