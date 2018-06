Oxfam обвинила французских пограничников в жестокости к детьмям-беженцам

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Французская пограничная полиция задерживает, оскорбляет и незаконно высылает из Франции в Италию несовершеннолетних детей-беженцев, свидетельствует отчет благотворительной организации Oxfam International. © REUTERS / SOS Mediterranee/Karpov Франция предложила Испании принять у себя часть мигрантов с судна Aquarius

В документе под названием "Nowhere but out" речь идет о ситуации в городке Вентимилья на границе Италии и Франции, где концентрируются беженцы и мигранты. По данным организации, по состоянию на апрель 2018 года за девять месяцев итальянскую границу в Вентимилье пересекли не менее 16,5 тысячи человек, четверть из которых дети. Многих несовершеннолетних детей никто не сопровождает.

Большинство беженцев спасаются от преследований и войны в Судане, Эритреи, Сирии и Афганистане. Многие пытаются добраться до Франции, Великобритании, Швеции или Германии в надежде воссоединиться с семьей или друзьями.

По данным организации, все эти беженцы "выброшены" из итальянской системы предоставления убежища, "которая зачастую не может удовлетворить их основные нужды в безопасности, информации и образовании". Более того, по всей границе "французская полиция совершает физические и словесные нападения на детей, держит их целую ночь в камере без еды, воды и одеял", а также отправляет их обратно в Италию.

"Сотрудники Oxfam и партнерские организации располагают информацией о случаях, когда пограничная охрана отрезала подошвы обуви детей-мигрантов или похищала сим-карты из их мобильных телефонов. Однажды очень маленькую эритрейскую девочку с 40-дневным младенцем на руках заставили пешком вернуться (в Италию) по дороге без покрытия", — говорится в отчете.

Такое поведение французской полиции нарушает законодательство Франции и ЕС, отмечают в организации. По словам представителя Oxfam Italy Элизы Баччотти, правительства и полиция европейских государств должны защищать права детей, а не незаконно высылать их в соседние страны.

"Дети, женщины и мужчины, спасающиеся от преследования и войны, не должны больше страдать от нападок и пренебрежительного отношения властей во Франции и Италии… Европа должна внести поправки в систему предоставления убежища и разделить ответственность за прием тех, кто о нем просит… Дети не должны содержаться в камерах или подвергаться жестоким нападкам", — заключила Баччотти.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча нелегальных мигрантов.