Забастовка железнодорожников во Франции будет продолжена в июле

ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости. Забастовка железнодорожников будет продолжена в июле, несмотря на окончательное принятие закона о реформе французской железнодорожной компании SNCF, против которой выступают транспортники, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на генерального секретаря профсоюза CGT.
Первый день массовой забастовки железнодорожников прошел 3 апреля, тогда предполагалось, что она продлится до конца июня.
Работники железных дорог бастуют каждую неделю в режиме два дня через три. Забастовки влекут проблемы с транспортом, во Франции отменяется большая часть поездов. Кроме того, из-за забастовок сотрудников железнодорожная компания несет многомиллионные убытки.
Французские профсоюзы опасаются, что изменение юридического статуса компании в дальнейшем приведет к ее приватизации, однако правительство Франции неоднократно это отрицало.
Против реформы железнодорожной компании по всей Франции массово выступают сотрудники SNCF.