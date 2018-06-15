Лавров назвал попытки Запада изменить политику России бесперспективными

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Попытки страна Запада изменить политику России бесперспективны, Москва будет отстаивать свой суверенитет, но не ищет конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(В мире) происходит процесс формирования новой, более демократической, более справедливой, полицентричной системы мироустройства, и те, кто столетиями руководил процессами на нашей планете, устанавливал правила для себя и для других, требовал их выполнения, а сам необязательно этому следовал, они, конечно, сопротивляются", — заявил Лавров на встрече с представителями российских некоммерческих организаций.

По его словам, страны Запада во главе с США "ищут поводы, причины, предлоги для того, чтобы их (процессы формирования многополярности) тормозить, отстаивать свою доминирующую позицию, которая в общем-то уходит в историю". В частности, это приводит к тому, что Россию обвиняют "во всех буквально смертных грехах и продолжают требовать от нас изменения внешнеполитического курса, изменения поведения". На Западе при этом заявляют, что выступают "за сотрудничество с Россией, но для того, чтобы это произошло, она должна покаяться, должна во всем признаться и тогда мы (страны Запада) начнем с ней разговаривать", отметил Лавров.

"Понятно, что голословно на эти темы разговаривать бессмысленно. На все наши просьбы — мы никогда не уходили от честного разговора — на все наши просьбы предоставить конкретные факты, чтобы можно было сесть и обменяться оценками, сопоставить наши подходы, найти какие-то обоюдно приемлемые решения, нам отвечают: никаких фактов мы вам приводить не будем, вы сами все знаете", — заявил министр.

По его словам, попытки такого рода влияния на политику России "бесперспективны". "Наша страна в любой ситуации, при любом развитии способна отстоять свой суверенитет, обеспечить безопасность своих граждан. При этом мы никогда не будем искать конфронтации, не будем никому угрожать, не будем навязывать взгляды на ту или иную проблему, как делают наши западные визави, и не лезем никогда в дела других, а для наших западных коллег это стало чуть ли не нормой", — добавил министр, напомнив о вмешательстве США в события "Арабской весны" и события на Украине.