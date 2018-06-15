Лавров назвал попытки Запада изменить политику России бесперспективными

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Попытки страна Запада изменить политику России бесперспективны, Москва будет отстаивать свой суверенитет, но не ищет конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада во главе с США "ищут поводы, причины, предлоги для того, чтобы их (процессы формирования многополярности) тормозить, отстаивать свою доминирующую позицию, которая в общем-то уходит в историю". В частности, это приводит к тому, что Россию обвиняют "во всех буквально смертных грехах и продолжают требовать от нас изменения внешнеполитического курса, изменения поведения". На Западе при этом заявляют, что выступают "за сотрудничество с Россией, но для того, чтобы это произошло, она должна покаяться, должна во всем признаться и тогда мы (страны Запада) начнем с ней разговаривать", отметил Лавров.
По его словам, попытки такого рода влияния на политику России "бесперспективны". "Наша страна в любой ситуации, при любом развитии способна отстоять свой суверенитет, обеспечить безопасность своих граждан. При этом мы никогда не будем искать конфронтации, не будем никому угрожать, не будем навязывать взгляды на ту или иную проблему, как делают наши западные визави, и не лезем никогда в дела других, а для наших западных коллег это стало чуть ли не нормой", — добавил министр, напомнив о вмешательстве США в события "Арабской весны" и события на Украине.