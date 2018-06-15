МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в Херсонский городской суд для рассмотрения ходатайства следствия, сообщил адвокат Андрей Доманский.

"Заседание уже начинается, но что за ходатайство, мы пока не знаем", — сказал он РИА Новости.

Перед началом заседания Вышинскому удалось немного пообщаться с отцом, приехавшим из Днепра. На заседании также присутствуют представители ОБСЕ, рассказал адвокат.

Защита подала ходатайство об отводе судьи, "так как она уже принимала участие в заседаниях", сообщил Доманский.

Дело Кирилла Вышинского

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что Вышинскому рисуют образ комиссара с наганом, но Россия не вооружает журналистов.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.