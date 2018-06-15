ДНР и ЛНР хотят синхронизировать законодательство республик

ДЕБАЛЬЦЕВО, 15 июн — РИА Новости. Парламентарии самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик намерены синхронизировать законодательство, для этого планируется создать рабочую группу, заявил в пятницу журналистам полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

"Без синхронизации законодательства республик мы можем прийти не к тем результатам, которые хотелось бы иметь на финишной прямой. По результатам сегодняшней встречи будет создана рабочая группа, которая ставит целью изучить пакет законов, которые уже приняты в ДНР и ЛНР, и мы можем воспользоваться наработками коллег из Луганска. Сегодня будут уже сделаны первые шаги", — сказал Пушилин.

Председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил, что синхронизация законодательства обоих республик — это выход на новый уровень взаимоотношений.

"Это первая встреча на Донецкой территории, следующая уже осенью состоится в ЛНР… Сегодня будет проходить совещание президиума ДНР и ЛНР… Сегодня мы эту работу начинаем, это уже первые шаги по изучению законодательства, сегодня первые шаги будут сделаны", — сказал Мирошниченко.

Пушилин и Мирошниченко также не исключили возможности обмена наработками в законодательстве с Южной Осетией и Абхазией.

"Мы с Денисом Николаевичем (Мирошниченко — ред.) обговаривали этот вопрос. Целесообразно выходить с инициативой, чтобы такие встречи проходили в более широком формате с участие Южной Осетии и Абхазии. Проблемы, которые были у них, схожи и с нашими, были периоды непризнанности. Если мы воспользуемся опытом наших коллег, почему бы и нет", — отметил Пушилин.