На Украине создали настольную игру про УПА*

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве. Архивное фото

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Киеве подготовили настольную игру, посвященную "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). Об этом сообщается на странице Института национальной памяти в Facebook.

"Делаем все возможное, чтобы уже в этом году молодежь имела дополнительный игровой материал", — говорится в сообщении.

О деталях проекта организация не рассказала, однако к сообщению прикреплены фото, на которых директор института Владимир Вятрович и другие сотрудники обсуждают новую игру. Так, на кадрах можно увидеть различные карточки, на которых изображены солдаты Красной армии, УПА* и нацистских войск.

"Украинская повстанческая армия"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины, была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.