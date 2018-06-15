Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за остановки насосной станции

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Киев прекратил подачу воды с подконтрольных украинским силовикам Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП ЛНР "Лугансквода".

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция – единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.

"Пятнадцатого июня около 4.00 (совладает с мск) произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП "Попаснянский районный водоканал" было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды — обесточивание насосных станций", — сказали в пресс-службе организации.

По данным предприятия, обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900. Предположительно, место аварии находится на участке водовода от линии соприкосновения до села Обозное Славяносербского района на подконтрольной ЛНР территории.

"Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды на город Луганск до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей. Также будут перебои с водоснабжением в селах Славяносербского района до изменения схемы водоснабжения от городских источников и заполнения магистрального водовода", — добавили в ГУП "Лугансквода".

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