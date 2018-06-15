ТОКИО, 15 июн — РИА Новости. Трое бывших сотрудников спецслужб Южной Кореи получили от трех лет до трех с половиной лет тюрьмы за ежемесячные выплаты бывшей главе государства Пак Кын Хе крупных сумм из фондов, предназначенных для сбора разведданных в стране и за ее пределами, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

Пак Кын Хе, которая в конце 2016 года была отстранена от власти по импичменту из-за коррупционного скандала, получила от высокопоставленных сотрудников Национальной разведывательной службы в общей сложности около 3,24 миллиона долларов в 2013-2014 годах.

Подсудимые Нам Чжэ Чжун, Ли Бён Ги и Ли Бён Хо обвиняются в нецелевом использовании чрезвычайного фонда в целях подкупа президента страны.

Сама Пак Кын Хе находится под арестом. Экс-президента подозревают в причастности к коррупционному скандалу вокруг ее ближайшей знакомой по имени Цой Сун Силь, которая, не занимая никаких государственных постов, использовала высокие связи для получения выгод и вмешательства в дела администрации президента.