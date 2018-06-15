В ЛНР усомнились, что Киев решится открыто сорвать минские договоренности

ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Украины вряд ли решатся открыто сорвать минские договоренности по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, считает исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"Обострение не сейчас произошло, оно идет достаточно длительный период. Был этап, когда еще продолжала действовать "антитеррористическая операция", и уже тогда Украина предпринимала шаги к усилению своих позиций и переброске тяжелых вооружений, личного состава на линию разграничения", — сказал Дейнего в интервью РИА Новости.

По его словам, украинские силовики стягивают к линии соприкосновения вооружение, которое ранее было отведено в рамках достигнутых в Минске договоренностей. "Я как-то не припоминаю в истории таких случаев, когда усиление армии приводило к развитию процессов мирного урегулирования", — отметил полпред ЛНР.

По его мнению, Киев и дальше будет нагнетать ситуацию, однако на срыв минских договоренностей вряд ли решится. "Я не думаю, что Украина решится откровенно сорвать все договоренности, достигнутые в Минске, но вот спекулировать этими вопросами она будет продолжать", — заявил Дейнего.

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