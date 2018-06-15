СМИ: лидер пакистанских талибов* ликвидирован в Афганистане

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Лидер радикальной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан"* мулла Фазлулла ликвидирован в результате удара ВВС США на границе Афганистана и Пакистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, атака беспилотников была осуществлена в среду. В ходе операции помимо муллы Фазлуллы были ликвидированы еще четыре полевых командира группировки.

Как отмечает телеканал, ранее представитель американо-афганского командования подполковник Мартин О'Доннелл подтвердил нанесение контртеррористического удара по приграничной территории, целью которого был "высокопоставленный главарь террористической организации". Он не уточнил, кто именно был ликвидирован в ходе операции.

Госдепартамент США в марте предложил награду в общей сложности в 11 миллионов долларов за информацию о трех террористах группировки "Техрик-е Талибан Пакистан"*, в том числе пять миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке муллы Фазлуллы.

*Террористическая организация, запрещенная в России