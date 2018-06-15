В двух киевских аэропортах одновременно произошли ЧП с самолетами

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. В двух киевских аэропортах произошли ЧП: в "Борисполе" самолет совершил экстренную посадку сразу после взлета, а в аэропорту "Киев" авиалайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу, из-за чего аэропорт был закрыт на несколько часов.Facebook.
Воздушную гавань закрыли на несколько часов, самолеты перенаправляли в аэропорт "Борисполь".
При этом, как рассказала телеканалу "Эспрессо" пассажирка авиарейса 4406 Александра, ситуация во время приземления была более сложной, чем утверждают в аэропорту, некоторые пассажиры пострадали.
"Самолет во время приземления рухнул на правое крыло, начало дымиться, поотрывало некоторые сиденья, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка", — приводит ее слова сайт телеканала.
В тот же вечер самолет Boeing 767-300ER, выполнявший рейс PS777 Киев-Тель-Авив, вылетел из аэропорта "Борисполь". Взлет проходил в сложных погодных условиях, и "на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов", сообщила авиакомпания "Международные авиалинии Украины".
Пассажиров доставили в терминал, они отправились в Израиль другим бортом.