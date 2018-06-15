National Interest рассказал, как Су-35 может сбить F-22

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американский журнал The National Interest рассказал о "секретном способе", с помощью которого самолет Су-35 способен сбить истребитель F-22.

Как отмечает автор статьи Дэвид Арчибальд, у F-22 есть несколько слабых мест. В частности, у него нет ИК-систем поиска и сопровождения, которые позволяют отслеживать самолеты противника по теплу двигателей.

Кроме того, F-22 не оснащен радиолокационными станциями бокового обзора, без которых не может отслеживать перемещение ракет противника, не двигаясь по прямой к его самолету.

Автор подчеркивает, что эти недостатки связаны с ранними этапами разработки F-22. В 1981 году американские ВВС заключили с компаниями General Dynamics и McDonnell Douglas контракты на первоначальную разработку дизайна нового тактического реактивного истребителя.

Спустя пять лет над самолетом начали работать две команды из нескольких компаний. ВВС призывали объединить усилия, чтобы над такой дорогостоящей программой работало как можно больше талантов.

В 1989 году, когда обе команды разработали свои прототипы, ВВС ограничили стоимость всех электронных систем, которыми могли быть оснащены F-22, девятью миллионами долларов. По планам одной из команд, возглавляемых компанией Lockheed, авионика должна была обойтись в 16 миллионов долларов.

Из-за этих ограничений и было решено отказаться от ИК-систем поиска и сопровождения и некоторых других систем, включая боковые радары.

Арчибальд подчеркивает, что ВВС не давали четких указаний по поводу того, от каких систем придется отказаться. И Lockheed, и Northrop, которая возглавляла другую группу, сами приняли оптимальное с точки зрения соотношения цены и качества решение.