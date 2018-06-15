Президент Чехии сжег на костре красные трусы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан сжег на костре гигантские красные трусы. Видеозапись необычной акции опубликована на YouTube телеканала POLITIKA 24.

"Время для нижнего белья в политике закончилось", — сказал Земан в процессе сжигания трусов в Пражском граде.

В 2015 году чешская арт-группа Ztohoven вывесила данный "предмет гардероба" над резиденцией главы государства, чтобы продемонстрировать свое отрицательное отношение к политике президента. Администрация Земана приобрела их у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.

Президент подчеркнул, что политика должна основываться на обмене существенными аргументами, а не на нижнем белье, тем самым упрекнув Ztohoven в сомнительности их методов.