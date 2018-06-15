Финские депутаты обсудили с российскими сенаторами изменение климата

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн — РИА Новости. Парламентарии Финляндии и сенаторы Совета Федерации, находящиеся в Хельсинки с визитом, обсудили сотрудничество в области окружающей среды и улучшение состояния Балтийского моря, рассказал в пятницу РИА Новости председатель Комитета по иностранным делам финского парламента Матти Ванханен.

Совместное заседание комитетов по иностранным делам парламента Финляндии и Совета Федерации России состоялось в четверг.

В ходе прений Ванханен и заместитель председателя комитета Пертти Салолайнен подчеркнули важность сотрудничества в области окружающей среды для замедления изменения климата и улучшения состояния Балтийского моря.

"Из-за кризиса в Украине и санкций против России — не так много возможностей для сотрудничества. Мы хотели бы найти их в Финляндии. Как в экономике, так и в области охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды является важной темой, которую нельзя развивать в краткосрочных международных политических спорах", — сказал Ванханен.

Он также подчеркнул, что Финляндия опирается на свою внешнюю политику и на обеспечение последовательного соблюдения международных соглашений, приведя в пример решение по трубопроводу Nord Stream 2.

Другие темы обсуждения касались таких вопросов, как развитие Арктики и актуальные вопросы международной политики. Также в программе визита россиян были встречи со спикером парламента Паулой Рисикко, парламентской группой дружбы с Россией, посещение крепости Суоменлинна и музея Маннергейма.

Ранее сообщалось, что члены комитета по иностранным делам Совета Федерации Константин Косачев, Сергей Кисляк, Рафаил Зинуров 13-14 июня в Хельсинки обсудят с финскими коллегами текущую международную повестку и сотрудничество между двумя странами в вопросах экологии.