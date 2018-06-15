В ЛНР назвали условие сохранения республики в составе Украины

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Если Киев все-таки выполнит Минские соглашения, самопровозглашенная Луганская народная республика может остаться в составе Украины, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

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"Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле показывает прямо противоположное — полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов, отказ от выплат пенсий", — оценил политик текущую ситуацию.

Он отметил, что отторжение территории от государства ведет либо к самостоятельному существованию этой территории, либо ее присоединению к другим субъектам международного права.

Однако, по словам Дейнего, "если Украина найдет в себе силы изменить радикально, на 180 градусов, свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений".

При этом он уточнил, что речь идет прежде всего о договорных отношениях с Киевом. "То есть опять-таки речь идет об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаемся, но как самостоятельный субъект, включенный в это государство", — пояснил Дейнего.

Исполняющий обязанности главы МИД ЛНР добавил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

"То есть самостоятельность наша прописана в комплексе мер (по реализации Минских соглашений. — Прим. ред.), мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий", — заявил Дейнего.

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