Журналисты из КНДР снимут фильм о поездке Ким Чен Ира в Россию в 2002 году

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Журналисты из КНДР отправились на Дальний Восток, чтобы снять фильм о поездке бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, сообщается на странице посольства РФ в КНДР в Facebook.

"Пятнадцатого июня группа сотрудников Международного отдела ЦК ТПК, возглавляемая заведующим сектором СНГ Ан Хён Мином, и два журналиста северокорейского Гостелерадио вылетели во Владивосток. Корейские гости побывают в местах, связанных с поездкой председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира по российскому Дальнему Востоку в 2002 году, и снимут об этом документальный фильм", — говорится в сообщении.

Выход ленты в эфир будет приурочен к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между КНДР и РФ в начале октября 2018 года.