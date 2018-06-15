ВВС Турции нейтрализовали 26 членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. ВВС Турции нейтрализовали 26 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушной операции 12 июня в районе гор Кандиль на севере Ирака, сообщил в пятницу генштаб ВС Турции.

"В ходе воздушной операции в районе Кандиль на севере Ирака 12 июня нейтрализованы 26 членов сепаратистской террористической организации РПК", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

Как заявил ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу, многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, они продвинулись на 26-27 километров вглубь иракской территории, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря РПК.