МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после выхода Великобритании из Европейского союза хочет вновь сделать французский основным языком институтов ЕС, сообщает газета Wall Street Journal.
В настоящий момент английский является официальным языком для 12,8% населения Евросоюза. Однако после выхода Британии из ЕС он останется лишь вторым официальным языком в двух странах — в Ирландии и на Мальте, где проживает только 1,2% населения Европейского союза, пишет газета.
В таких обстоятельствах президент Франции намерен вернуть французский на позицию основного языка Евросоюза, как было до присоединения Великобритании к союзу в 1973 году.
"Возможно, английский никогда не присутствовал так сильно в Брюсселе, как во время разговоров о Brexit. Но это доминирование не неизбежно", — цитирует газета Макрона.
Издание обращает внимание на то, что новый официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста уже поддержал инициативу президента, отказавшись в апреле участвовать в заседании по бюджету из-за того, что встреча проводилась на английском языке.
Сторонники возвращения французскому языку статуса основного в Евросоюзе есть и в самих европейских институтах. Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, уроженец Люксембурга, выступает с заявлениями преимущественно на французском и немецком, а также не видит причин, по которым "язык Шекспира должен быть выше языка Вольтера".