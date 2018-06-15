МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после выхода Великобритании из Европейского союза хочет вновь сделать французский основным языком институтов ЕС, сообщает газета Wall Street Journal.

Как поясняет издание, в настоящий момент основным языком Евросоюза является английский. Более 80% документов составляются на английском, на французский и немецкий приходится только 5% и 2% документации соответственно. Более 80% детей в начальных школах ЕС и более 95% европейских школьников среднего возраста изучают английский как первый иностранный язык.

В настоящий момент английский является официальным языком для 12,8% населения Евросоюза. Однако после выхода Британии из ЕС он останется лишь вторым официальным языком в двух странах — в Ирландии и на Мальте, где проживает только 1,2% населения Европейского союза, пишет газета.

В таких обстоятельствах президент Франции намерен вернуть французский на позицию основного языка Евросоюза, как было до присоединения Великобритании к союзу в 1973 году.

"Возможно, английский никогда не присутствовал так сильно в Брюсселе, как во время разговоров о Brexit. Но это доминирование не неизбежно", — цитирует газета Макрона.

Французский лидер выразил намерение "установить ряд правил", чтобы "сделать французский языком, с помощью которого можно будет получить доступ к большому количеству возможностей". Он выступает за увеличение числа занятий французским языком для европейских чиновников, а также за расширение международной сети франкоязычных школ.

Издание обращает внимание на то, что новый официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста уже поддержал инициативу президента, отказавшись в апреле участвовать в заседании по бюджету из-за того, что встреча проводилась на английском языке.

Сторонники возвращения французскому языку статуса основного в Евросоюзе есть и в самих европейских институтах. Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, уроженец Люксембурга, выступает с заявлениями преимущественно на французском и немецком, а также не видит причин, по которым "язык Шекспира должен быть выше языка Вольтера".