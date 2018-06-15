МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Применение ядерного оружия Вашингтоном приведет к гибели десятков миллионов американцев даже в том случае, если противник не нанесет ответный удар. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Safety.
Исследователи подсчитали, что использование Вашингтоном семи тысяч ядерных боеголовок, повлечет за собой смерть примерно пяти миллионов американцев. Потери среди гражданского населения от экологического ответного удара сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенным ракет составит не более 100 единиц.
При этом ученые подчеркивают, что такая оценка дается в соответствии с консервативным подходом, а при более строгих подсчетах могут быть выявлены и более серьезные угрозы.