МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Применение ядерного оружия Вашингтоном приведет к гибели десятков миллионов американцев даже в том случае, если противник не нанесет ответный удар. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Safety.

Ученые Мичиганского технологического университета спрогнозировали, что даже при "самом оптимистичном сценарии" ядерного нападения США, допускающем отсутствие гарантированного взаимного уничтожения, американцы так или иначе станут жертвами "экологического ответного удара". Такой сценарий повлечет за собой наступление ядерной зимы, глобальный голод и последующую гибель сотен миллионов человек по всему миру, считают эксперты.

Исследователи подсчитали, что использование Вашингтоном семи тысяч ядерных боеголовок, повлечет за собой смерть примерно пяти миллионов американцев. Потери среди гражданского населения от экологического ответного удара сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенным ракет составит не более 100 единиц.

При этом ученые подчеркивают, что такая оценка дается в соответствии с консервативным подходом, а при более строгих подсчетах могут быть выявлены и более серьезные угрозы.

