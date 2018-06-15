Суд в Панаме вскоре решит вопрос о мере пресечения для экс-президента

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Суд в Панаме на следующей неделе решит вопрос о мере пресечения для бывшего президента страны Рикардо Мартинелли, пишет местная газета Prensa.

Мартинелли был в понедельник экстрадирован на родину из США, а уже на следующий день госпитализирован из-за проблем с сердцем. Главный врач больницы Святого Фомы, куда был доставлен Мартинелли, сообщил, что экс-президент перенес гипертонический криз и страдает ишемической кардиопатией.

В четверг Мартинелли был вновь переведен в тюрьму Renacer, хотя его защита настаивает на изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья экс-президента. Судебное заседание по этому вопросу состоится 19 июня.

Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009-2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.