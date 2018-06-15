В Греции журналиста арестовали за призывы расстрелять руководство страны

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости. Полиция Греции арестовала журналиста газеты "Макелио" Стефаноса Хиоса за публикацию с призывами расстрелять президента, премьер-министра и министра иностранных дел за соглашение о конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония, пишет издание "Нафтмепорики".

Газета 13 июня опубликовала на первой странице статью под заголовком "С 8 метров, как Белоянниса" (расстрелянный в 1952 году один из руководителей Компартии Греции — ред.) с призывами расстрелять руководство страны. Статью сопроводили фотографиями.

Прокурор немедленно возбудил уголовное дело по статьям "оскорбление президента республики", "подстрекательство к совершению уголовного преступления" и другим.

Хиос был арестован в четверг вечером возле редакции.

Крупнейший профсоюз журналистов в Греции — Союз журналистов дневных афинских газет ESIEA сообщил, что передал в дисциплинарный совет дело ответственных за публикацию на первой странице "Макелио". Совет проверит, не были ли нарушены устав и принципы этики журналистов.

Руководство профсоюза подчеркнуло, что журналисты обязаны при осуществлении своих обязанностей "спокойно и объективно" сообщать новости, соблюдая законы и этические принципы.