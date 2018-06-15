В Белом доме отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой американский лидер Дональд Трамп назвал Крым российским.
Сандерс заявила, что не в курсе подобных высказываний Трампа. "Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участия", — заявила она, добавив, что у нее нет такой информации.
Ранее портал BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил в ходе саммита "Большой семерки" лидерам стран G7, что Крым принадлежит России, поскольку все жители региона используют русский язык.
Как отмечает портал, неясно, высказал ли глава Белого дома подобное замечание в качестве шутки, или дал понять, что текущую внешнюю политику США ждут кардинальные перемены.
Обама "дал Крыму уйти"
"Вы должны спросить президента (Барака. — Прим. ред.) Обаму, потому что он был тем, кто дал Крыму уйти <…> Обама может говорить все что хочет, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение", — заявил Трамп.
Вернуть Россию в G7
В интервью телеканалу Fox News американский лидер объяснил, почему было бы лучше вернуться к формату G8 с участием Москвы.
Он также возложил ответственность за исключение России из G8 на своего предшественника Барака Обаму.
После распада СССР Крым оказался в составе Украины. В марте 2014 года после госпереворота в регионе прошел референдум, и полуостров снова стал российским. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
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