В Белом доме отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой американский лидер Дональд Трамп назвал Крым российским.

Сандерс заявила, что не в курсе подобных высказываний Трампа. "Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участия", — заявила она, добавив, что у нее нет такой информации.

Ранее портал BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил в ходе саммита "Большой семерки" лидерам стран G7, что Крым принадлежит России, поскольку все жители региона используют русский язык.

Как отмечает портал, неясно, высказал ли глава Белого дома подобное замечание в качестве шутки, или дал понять, что текущую внешнюю политику США ждут кардинальные перемены.

Обама "дал Крыму уйти"

Ранее на саммите "Большой семерки" в Канаде Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама "допустил" возвращение Крыма в состав России.

"Вы должны спросить президента (Барака. — Прим. ред.) Обаму, потому что он был тем, кто дал Крыму уйти <…> Обама может говорить все что хочет, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение", — заявил Трамп.

Вернуть Россию в G7

В интервью телеканалу Fox News американский лидер объяснил, почему было бы лучше вернуться к формату G8 с участием Москвы.

По его словам, почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" в Канаде посвятили России. "Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде, <…> если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него", — сказал Трамп, добавив, что "лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону".

Он также возложил ответственность за исключение России из G8 на своего предшественника Барака Обаму.

После распада СССР Крым оказался в составе Украины. В марте 2014 года после госпереворота в регионе прошел референдум, и полуостров снова стал российским. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

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