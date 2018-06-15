Южная Корея рассказала, когда могут принять решение по отмене учений с США

Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей. Архивное фото

Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей. Архивное фото

ТОКИО, 15 июн — РИА Новости. Южная Корея и США могут в июле принять решение об отмене военных учений Ulchi Freedom Guardian (UFG) для создания благоприятных условий на переговорах о свертывании ядерной программы КНДР, сообщили РИА Новости по телефону в пресс-службе министерства обороны Республики Корея.

"Сейчас по указанию президента (Южной Кореи) этот вопрос находится в стадии проработки. Решение может быть принято в июле", — отметили в пресс-службе.

После первого в истории американо-северокорейского саммита, состоявшегося 12 июня в Сингапуре, президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Вашингтон прекратит проведение американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры с Пхеньяном будут идти в "правильном" направлении.

По сообщениям из Сеула, министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му обсудил по телефону накануне вопрос о совместных учениях с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Формально на Корейском полуострове сохраняется состояние войны после подписания соглашения о перемирия в кровавом военном конфликте 1950-1953 годов. Все прежние попытки КНДР добиться от США заключения договора о мире закончились безрезультатно.

В Южной Корее постоянно находятся свыше 28 тысяч американских солдат. Учения UFG проводятся ежегодно в августе с переброской на Корейский полуостров дополнительных войск и вооружений.

Вместе с тем и ранее, в частности, в 90-х годах, США и Южная Корея приостанавливали военные учения для развития диалога с КНДР. Однако политические противоречия с Пхеньяном при смене администраций в Сеуле и Вашингтоне приводили к новым виткам напряженности и возобновлению военных учений, развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи.